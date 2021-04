Königsbrunner Rockband "Button Rouge" geht kreativ durch die Krise und nimmt viel für sich mit

Steckbrief Button Rouge:

Ein normales Bandleben mit gemeinsamen Proben oder gar Live-Auftritten ist seit Monaten regelrecht unmöglich. Für eine Band, die eigentlich für Live-Auftritte lebt, gerne nah am Publikum spielt und seine Zuhörer mitnimmt, fast der Todesstoß. So aber nicht für Button Rouge. Sie leben Musik, machen weiter, lediglich etwas anders ... Der erste Lockdown traf das 5er-Team hart, aber sie wollten kreativ weiter denken und nutzten im Verlauf jede Möglichkeit zusammenzukommen. So spielte das Quintett kurz vor dem zweiten Lockdown fünf neue selbstgeschriebene Rocksongs für ihre EP "Live Session" live ein (EP steht für „Extended Play“ oder auch als "Mini-Album" bezeichnet, setzt sich aus vier bis neun Songs zusammen und hat üblicherweise eine Spielzeit von weniger als 30 Minuten) und ging damit im November 2020 auf den gängigen Portalen wie Spotify, Apple iTunes, Deezer, Amazon Music an den Start. Das Mini-Album entstand im Bandraum in der Schäfflerstraße in Königsbrunn so wie es Bands in den 70er Jahren auch gemacht haben. Live, alle Musiker in einem Raum und nicht digital nachbearbeitet. Es folgten – je nach Coronabeschränkungen – Bandvorstellungen in Printmedien und Online Magazinen, Videodrehs, Neuauflage und Erweiterung des Merchshops mit Fanartikeln, Teilnahme an Benefizaktionen, Onlinekonzert, also kurz gesagt - intensive Promotionarbeit. In zweier-Teams wurden neue Songs geschrieben sowie eine unplugged EP aufgenommen. Bei all den Aktivitäten betrat die Band in punkto Veröffentlichungen, Rechte und Copyright Neuland, bei dem das Team viel dazugelernt hat. Über ihren aktuellen Titel "Artist of the Month" bei Musik World Augsburg ist das 5er-Gespann stolz wie Bolle. Richtig Spaß haben die Künstler jedoch bei den zahlreichen Radiointerviews, egal ob bei Radio Fantasy, Melodic Radio, Radio Schwaben, Kanal C, Radio Münster, Radio Jack oder Backstage FM. Sie nutzen die diversen Radiokanäle um auf ihre Tracks, neue unplugged Veröffentlichungen, aber auch auf die Nöte und Problem in der regionalen Musikszene aufmerksam zu machen und kämpfen so auch für den Erhalt der Musikkultur in Augsburg und Umgebung. Inzwischen laufen auf mindestens 52 Kanälen und Sendern regelmäßig Songs von Button Rouge. Ein riesiger Erfolg, der ohne Corona für die Band wahrscheinlich nicht zustande gekommen wäre. Aber trotzdem sehnt sich das Quintett sehr nach Live-Auftritten und Begegnungen mit ihren Fans.Für Amateur-Bands gilt derzeit: Keine Band-Treffen oder Proben, auch mit negativem Test und Hygienekonzept sind nicht erlaubt. Das macht Organisation und Absprachen schwer, und Produktionen oder neue Songs fast unmöglich.Der Rockbeat steckt den Musikern zwar regelrecht in den Knochen, aber bevor es wieder auf Konzerte geht, müssen Muskulatur in den Fingern und auch die Stimmkondition wieder aufgebaut und trainiert werden.Rockband seit 2019Frontfrau Sängerin Isy PribilSchlagzeuger Andy ScholzBassist Flo MalikGitarrist Martin SchillingGitarrist Stefan Martens (auch Bandmama genannt)Das Königsbrunner Gebäude einer ehemaligen Druckerei in der Schäfflerstraße dient seit über einem Jahr Button Rouge und einigen anderen Bands als neues Zuhause. Aufgrund der Stilllegung des Reese Theaters in Augsburg waren zahlreiche Bands auf der Suche nach neuen Probenräumen, so auch Button Rouge. Der Kulturpark West war Vermittler und ist Vermieter für das neue Übungshaus. Es ist ein regelrechtes Künstlerhaus geworden. In den oberen Geschossen haben Maler, Fotografen und Drucker ihre Ateliers bezogen und im Kellergeschoss befinden sich mehrere Übungsräume für Bands und Liedermacher. Der Kulturpark West hat hier wirklich gut in den Lärmschutz investiert und mehrere unterschiedlich große lärmisolierte Räume gestaltet und die Stadt Königsbrunn hat mit dieser Option für die regionale Musikszene viel gepuffert.