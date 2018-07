Königsbrunn : Hans Wenningerstadion |

Am 03. August startet wieder der Königsbrunner Kinosommer!

Gemeinsam mit dem Filmpalast Kaufering, organisiert das städtische Kulturbüro nun zum siebten Mal ein siebentägiges Open-Air-Kinoerlebnis für die ganze Familie!Mit der großen Rasenfläche bietet das Hans-Wenninger-Stadion viel Platz. Vor Ort gibt es für die Besucherinnen und Besucher 200 Stühle, die ausgeliehen werden können, oder man macht es sich auf mitgebrachten Liegen und Decken bequem. „Das Besondere im Vergleich zu anderen Freiluftkinos ist, dass die Vorführungen sogar bei Regen gezeigt werden können, da die Zuschauer in diesem Falle ganz bequem auf der überdachten Tribüne sitzen“, freut sich Ursula Off-Melcher, die Leiterin des Kulturbüros. Genießen Sie die Sommerabende bei einem Film unter freiem Sternenhimmel oder auf der überdachten Tribüne.Fr, 3.8. Die Sch'tis in Paris - Eine Familie auf Abwegen / 107′ / FSK 0 / Komödie (Frankreich 2017)Sa, 4.8. Vielmachglas / 90′ / FSK 6 / Drama, Komödie (Deutschland 2018)So, 5.8. Zwei Herren im Anzug / 138′ / FSK 12 / Drama (Deutschland 2018)Do, 9.8. Das Pubertier / 91′ / FSK 6 / Komödie (Deutschland 2016)Fr, 10.8. Wunder / 113′ / FSK 0 / Drama (USA 2017)Sa, 11.8. Grießnockerlaffäre / 98′ / FSK 12 / Krimi, Komödie (Deutschland 2017)So, 12.8. Die Verlegerin / 117′ / FSK 6 / Drama, Thriller, Biographie (USA 2017)Eintritt 5,50 €Kinder bis einschließlich 15 Jahre 5,00 €Personen mit Behinderung (mit Ausweis) 5,00 €, mit Vermerk B hat die Begleitperson freien EintrittEinlass 20.00 UhrFilmstart bei DämmerungKioskverkauf, Getränke, Popcorn und mehr vor OrtTickets erhalten Sie an der Abendkasse ab 16 Jahren oder in Begleitung einesErziehungsberechtigten sowie im Vorfeld direkt im Filmpalast Kaufering oderonline unter www.mein-filmpalast.de.Informationen zu den einzelnen Filmen auch im Kulturbüro Königsbrunn, Marktplatz 9,Tel: 08231/606-260, email: kulturbuero@koenigsbrunn.de www.facebook.de/kulturbuerokoenigsbrunn