Königsbrunner Kammerorchester spielt erstes Open Air Konzert bei bestem Wetter

Den zweiten Teil des Abends eröffnete Leopold Mozarts “Kindersinfonie”. Ursprünglich als Cassatio, also Abschlussmusik für das Fest am Ende des Sommersemesters der Salzburger Universität geschrieben, finden hier zahlreiche historische Berchtesgadener Kinderinstrumente Verwendung. Neben Ratsche, Trommerl und Kindertrompete leisten ein Kuckuck, eine Wachtel und viele Vogelpfeifchen ihren Beitrag. Nach Johann David Heinichens (1683-1729) Concerto in F für zwei Waldhörner mit den Solisten Markus Bley und Markus Memminger erfolgte als Höhepunkt eine Wiederuraufführung: Zum ersten Mal seit 1788 erklang die Serenade in D von Antonio Rosetti (1750-1792). Ursprünglich geschrieben für ein Gartenfest am Hof des Fürsten von Oettingen-Wallerstein überdauerten die historischen Notenhandschriften über 200 Jahre und wurden vom Leiter des Orchesters Christoph Teichner für das Open Air neu eingerichtet. Rosetti zeigt in dem zehnsätzigen Werk alle Klangfacetten eines Kammerorchesters: Auf einen Bläsermarsch folgt ein gefühlvolles Adagio für Streicher. Ein heiteres Allegretto präsentiert die volle Orchesterbesetzung mit Trompeten und Pauken bevor in einem Menuett mit drei Trios jeweils unterschiedliche Bläsersolisten ihr Können zeigen dürfen. Nach einem Satz mit Echo endet das Werk mit einem weiteren schwungvollen Finale alla Turca. Die begeisterten Zuhörer entließen das Orchester erst nach einer Zugabe.Von Christoph Teichner