Königsbrunner Gartler fahren an den Gardasee

Am ersten Tag der Reise, nach dem „Gartlerfrühstück“, wird die Raffeiner Orchideenwelt auf ca. 6000 m² mit über 500 Orchideensorten besucht. Bevor das Hotel in Rovereto angefahren wird ist noch eine Besichtigung der Destillerie Marzadro mit einer Grappaprobe vorgesehen.Für den Freitag ist die Fahrt nach Sirmione, die Perle des Südens, zur Besichtigung der sehenswerten Altstadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten vorgesehen. Nach der Mittagspause geht es mit dem Linienschiff zur reizvollen Stadt Salo´.Nach dem Frühstück am Samstag bringt uns der Bus nach Solferino, die Kleinstadt in der Lombardei. Sie wurde 2016 als italienische Kulturhauptstadt gekürt. Nach Besichtigung des Herzogspalastes, in der sich die Brautkammer befindet, geht es nach der Mittagspause in die Weinberge in Custoza di Sommacampagna. Eine Weinprobe mit einem kleinen Imbiss rundet den Spaziergang durch die Weinberge ab.Auf der Rückreise besuchen wir die Friedensglocke auf dem Hügel von Miravalle der uns mit einem herrlichen Blick auf Rovereto belohnt. In Trient verweilen wir kurz zur Mittagspause bevor die Reise mit einem Stopp im Klosterhotel in Ettal zu Ende geht.Vorstand Ulrich Grassinger hofft, dass bis dahin alle Corona-Auflagen für die Fahrt beseitigt sind.Die Kosten für die Fahrt im Doppelzimmer mit Übernachtung, Frühstück und Abendessen betragen 368 Euro im Einzelzimmer 448 Euro.Anmeldung:Freitag, 08.04.2022 von 14.00 – 15.00 Uhr undSamstag, 09.04.2022 von 09.00 – 10.00 Uhr imObst- und Gartenbauzentrum, Egerländer Str. 2, 86343 Königsbrunn.