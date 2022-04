Königsbrunner Erinnerungen - 100 Jahre Evangelische Gemeinschaft

Mitmach-Aktion zum Jubiläum - Bilder, Texte, Erinnerungen gesuchtDie Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn lädt alle Königsbrunner, jung oder alt ein, über ihre Erlebnisse im Zusammenhang mit der Evangelischen Gemeinschaft (EvG) zu berichten. Herzlich willkommen sind alle Arten von Berichten als Foto, Zeichnung, Bericht in Text, Bild oder Film - egal ob z.B. 5, 10 oder 100 Jahre her...Im September 2022 steigen die Feierlichkeiten zum 100jährigen Gründungsjubiläum der EvG in Königsbrunn. Auftakt wird eine bunte Erinnerungsausstellung im Gemeindezentrum, Weißkopfstraße 24 sein. Ein Festkomitee unter Leitung von Anita Fischler hofft im Vorfeld auf möglichste viele Einsendungen per eMail an 100jahre@evg-koenigsbrunn.de, via Briefpost oder Einwurf vor Ort: EvG Königsbrunn, Weißkopfstraße 24, 86343 Königsbrunn.Bei Rückfragen oder Interesse an weitergehende Mitarbeit bei den anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten, können sich Interessierte auch direkt bei Anita Fischler melden unter Tel. 0157.71715171. Alle Einsendenden bekommen als Belohnung ein VIP Einladung zur geplanten Jubiläumsfeier am Sonntag, 25. September 2022.Einsendungen gerne mit Stichwort "Jubliäums-Ausstellung" an 100jahre@evg-koenigsbrunn.de, via Briefpost oder Einwurf vor Ort: EvG Königsbrunn, Weißkopfstraße 24, 86343 Königsbrunn