Königsbrunner Campus – Wie Spiderman in der Fertigung

Königsbrunn : Infopavillon 955 |

Populärwissenschaftliche Ringvorlesung mit

Prof. Dr. Christoph Ament | Institut für Informatik

Lehrstuhl für Regelungstechnik



Wie Spiderman in der Fertigung – Seilroboter helfen Fertigungsaufgaben flexibel zu lösen



An der Universität Augsburg werden neue Konzepte entwickelt, um Fertigung zukünftig flexibler und intelligenter zu gestalten. Gezeigt wird das im Vortrag am Beispiel eines Seilroboters, der am Lehrstuhl Regelungstechnik realisiert wird. Der Greifer eines Seilroboters wird durch mehrere Seile bewegt. Die Seile werden durch Seilwinden auf- und abgewickelt. Solche Roboter besitzen zwar einen großen Arbeitsraum und können sehr flexibel aufgebaut werden, sind aber vergleichsweise ungenau und langsam, weil sich die Seile z.B. durch Zugkräfte oder Wärme dehnen.



Wie lässt sich das verbessern? Als erstes wurde ein Lasertracker-System entwickelt, das den Greifer präzise verfolgt und seine Position millimetergenau korrigiert. Als zweites wird auf Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) gesetzt, um z.B. aus zurückliegenden Erfahrungen zu lernen und den Roboter stetig zu verbessern. Der Vortrag zeigt die aktuellen Forschungsarbeiten in der Robotik und deren Anwendung im KI-Produktionsnetzwerk der Universität Augsburg.



Eintritt frei | Weitere Informationen und Anmeldung im Kulturbüro