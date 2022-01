Königsbrunner Campus: Neues zum »Bayerndichter« Ludwig Thoma

Königsbrunn : Infopavillon 955 |

Populärwissenschaftliche Ringvorlesung mit Prof. Dr. Klaus Wolf | Philologisch-Historische Fakultät | Fachrichtung Germanistik



Der 100. Todestag am 26. August 2021 gab Anlass für eine Tagung in Miesbach und die Publikation eines Bandes mit neuen Forschungen zum sogenannten ≫Bayerndichter≪. Der Vortrag des Herausgebers resümiert die neueste Forschung und geht etwa auf den manifesten Antisemitismus und das problematische Frauenbild sowie das ambivalente Verhältnis zum Bestsellerautor Ludwig Ganghofer ein. Darüber hinaus werden neue Forschungen über Ludwig Thoma als Mentor von Lena Christ präsentiert.



Weitere Informationen im Kulturbüro.



Eintritt: frei



Wichtige Informationen zum Veranstaltungsbesuch:

- Aufgrund der eingeschränkten Kapazität ist eine vorherige Anmeldung bzw. Ticketbuchung im Kulturbüro, Tel. 08231/606-260 oder in der Stadtbücherei, Tel. 08231/606-255 erforderlich.

- Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf der Webseite des für Königsbrunn zuständigen Landratsamt Augsburg (www.landkreis-augsburg.de) über die aktuell geltenden Corona-Regeln und Nachweispflichten. Alle Veranstaltungen je nach Entwicklung der Corona-Pandemie unter Vorbehalt – aktuelle Informationen unter www.koenigsbrunn.de.