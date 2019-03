Königsbrunner Campus: "Jan van Kessels kuriose Welt der Tiere. Bildadaptionen aus der Naturgeschichte in der flämischen Barockmalerei"﻿

Populärwissenschaftliche Ringvorlesung mit Dr. Robert Bauernfeind (Lehrstuhl für Kunstgeschichte/Bildwissenschaft an der Universität Augsburg)





Im Werk Jan van Kessels (1626 – 1679) nimmt die Darstellung exotischer Tiere einen besonderen Rang ein. Der Maler übernahm zahlreiche Tierfiguren aus der zeitgenössischen Naturgeschichte und aus der flämischen Barockmalerei und übertrug sie in neue erzählerische Zusammenhänge. Damit schuf er eine oft bizarr anmutende Tierwelt, deren Bedeutung nur mit der Kenntnis zeitgenössischer Untergattungen der Malerei bestimmt werden kann. So erscheinen van Kessels Tiere als Repräsentanten des Fremden und als Anspielungen auf Konflikte. Zudem trug ihre präzise Darstellung dazu bei, die Malerei als Wissenschaft erscheinen zu lassen, die von ihrer intellektuellen Konzeption mehr lebt als von ihren handwerklichen Anforderungen, und bekräftigte so ein Ansehen, das von den niederländischen Malern der Zeit eingefordert wurde.Eintritt frei, weitere Informationen im Kulturbüro Königsbrunn erhältlich.