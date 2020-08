Königsbrunner Campus: Faire Optimierung im Internet der Dinge?

Dr. Alexander Schiendorfer

Lehrstuhl für Softwaretechnik Institut für Software & Systems Engineering

Momentan zeichnen sich vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten im »Internet der Dinge« ab. Beispielsweise könnte die Energieversorgung wesentlich effizienter gestaltet werden, falls Verbraucher (sowohl Privathaushalte als auch industrielle Betriebe) und Erzeuger gekoppelt gesteuert werden. So könnte illustrativ ein Elektroauto als Batterie zur Verfügung gestellt werden, um Überschussproduktion abzufedern oder energieaufwändige Prozesse in Phasen hoher Verfügbarkeit zu verschieben.Nun stellen sich bei der Optimierung und Steuerung Fragen der Fairness und Ausgeglichenheit, um Präferenzen aller Beteiligten zu berücksichtigen. An der Universität Augsburg werden mathematische Grundlagen fairer und demokratischer Entscheidungsprozesse untersucht, um diese in Software gießen zu können.

