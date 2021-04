Königsbrunner Campus: Die Tricks der Betrüger. Täuschung und Vertrauen in Betrugsmaschen

Eine populärwissenschaftliche Ringvorlesung mit Dr. Christian Thiel (Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät, Soziologie mit Berücksichtigung der Sozialkunde)



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

(kulturbuero@koenigsbrunn.de oder Tel. 08231/606260) ist erforderlich. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

Wieso fallen wir immer wieder auf Betrüger herein? Und das, obwohl viele ihrer Maschen uralt sind?Weder sind die Täter geniale Manipulatoren, noch die Geschädigten leichtgläubig und naiv. Das Geheimnis ihres Erfolgs liegt in den Betrugsmaschen selbst verborgen. Sie sind clevere ‚Choreographien‘ der Täuschung, die typische Tricks und Winkelzüge in immer wieder neuen Variationen kombinieren.Bei aller Vielfalt zielen sie stets darauf, im Kopf des Getäuschten Schritt für Schritt eine falscheWirklichkeit entstehen zu lassen – die ihm dann am Ende teuer zu stehen kommt.Bitte beachten Sie: