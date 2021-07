KKO Klassik Open Air: Sinfonisches aus der Mozartzeit

Klassik-Open-Air im Innenhof des Schulgebäudes an der Römerallee. Bei festlicher Beleuchtungpräsentieren die Musiker unter der Leitung von Christoph Teichner Sinfonisches aus der Mozartzeit.Dabei erklingen neben bekannten Orchesterwerken von Mozart und Haydn auch Kompositionen, dieeigens für den Abend aus den Originalhandschriften des 18. Jahrhunderts für eine Wiederaufführungeingerichtet wurden. Eine Bläserpartita des Oettingen-Wallersteiner Konzertmeisters Georg Feldmayerwird so ebenfalls wie eine Sinfonie des Benediktinerpaters Roman Hofstetter und eine Ouvertüre desMünchner Hofkomponisten Peter von Winter zum ersten Mal seit über 200 Jahren wieder erklingen.Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Turnhalle statt.Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist die Besucherzahl begrenzt und keine Abendkasse geplant.Platzkarten können ab dem 5. Juli im Kulturbüro oder der Stadtbücherei erworben werden.