Kaffee- und Kuchen-Konzert mit der Band „Café Arrabbiata“

Auch in diesem Jahr sind die beliebten Kaffee- und Kuchen-Konzerte wieder fester Bestandteil des Königsbrunner Veranstaltungskalenders.

Für das erste Konzert am Samstag, den 25. Mai im Evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes konnte die Leiterin des Kulturbüros, Ursula Off­-Melcher, das fünfköpfige Ensemble „Café Arrabbiata“ gewinnen. Freuen Sie sich auf einen bunten Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und Salonmusik mit eleganter Schärfe. Schun­keln, singen und tanzen Sie mit zur Musik der 1920er und 1930er Jahre. Lassen Sie sich von Café Arrabbiata entführen in eine längst vergangene Epoche, deren geniale Komponisten zeitlos moderne Werke der Unterhaltungsmusik hervorgebracht haben.Eintritt 6 € (inkl. Kaffee und einem Stück Kuchen)Karten sind im Kulturbüro, in der Stadtbücherei und online unter www.reservix.de erhältlich.