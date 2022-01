Janke oder die Reise zum Nil

Premierenlesung mit Dr. Armin Strohmeyr

Der Königsbrunner Kulturpreisträger nimmt uns mit auf einen abenteuerlichen Trip durch Ostdeutschland. Es gelingt ihm eine gelungene Verschlingung zweier Lebensläufe: ein genialer Erfinder, der der Welt verloren geht, und ein plötzlich entwurzelter Mittdreißiger in größer Lebenskrise. Dieser literarische Roadtrip mit tragikomischen Elementen entwickelt sich zu einer Sinnsuche der besonderen Art.Weitere Informationen in der Stadtbücherei.Eintritt: 5,00 €Wichtige Informationen zum Veranstaltungsbesuch:- Aufgrund der eingeschränkten Kapazität ist eine vorherige Anmeldung bzw. Ticketbuchung im Kulturbüro, Tel. 08231/606-260 oder in der Stadtbücherei, Tel. 08231/606-255 erforderlich.- Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf der Webseite des für Königsbrunn zuständigen Landratsamt Augsburg (www.landkreis-augsburg.de) über die aktuell geltenden Corona-Regeln und Nachweispflichten. Alle Veranstaltungen je nach Entwicklung der Corona-Pandemie unter Vorbehalt – aktuelle Informationen unter www.koenigsbrunn.de.