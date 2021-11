Jahresrückblick von KLIK 2021

seine fest gebuchten Auftritte von Künstlern auf das Jahr 2022 verschieben musste. Die eingeschränkten Hygienemaßnahmen verhinderten die Weiterführung des kulturellen Angebots von KLIK in Königsbrunn. Das Vorstandsteam, bestehend aus 9 Frauen, das sonst alle 4 Wochen tagte, konnte sich wegen des Kontaktverbots weder treffen noch Planungen vornehmen. Diese traurige Zeit war für uns alle ein großes Problem, eine Aussicht auf kurzfristige Änderung war nicht in Sicht.So fanden in diesem Jahr nur 3 Auftritte im Herbst statt, ein Kabarettabend, eine Italo-Pop-Night und ein Figurentheater für Kinder, auf die ich später noch zu sprechen komme. Unter Einhaltung der Vorgaben des Bayrischen Staatsministeriums konnte nur eine beschränkte Anzahl an Zuschauern die Veranstaltungen besuchen. Dank der Großzügigkeit unserer Hauptsponsoren, der Stadt Königsbrunn und der Firma Kohl, -Wasser und Wärme, war es KLIK trotzdem möglich, diese Auftritte zu finanzieren.Im Augenblick ist das neue Jahresprogramm von KLIK für 2022 in Arbeit. Es werden, wenn es die Corona Lage zulässt, zehn Veranstaltungen stattfinden.Da andere Spielstätten aus unterschiedlichen Gründen mittelfristig nicht zur Verfügung stehen, finden die Auftritte von KLIK derzeit nur im Gemeindesaal St. Johannes und im Jugendzentrum “Matrix“ statt, KLIK bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen.Der KLIK-Vorstand besteht aus neun langjährig engagierten, ehrenamtlichen Damen, die gemeinsam für die Organisation und Durchführung der einzelnen Veranstaltungen verantwortlich sind. Das Amt des Kassenwarts und eine Mitarbeiterin des Getränketeams mussten in diesem Jahr neu besetzt werden.Die Erfahrung zeigt, dass sich die von KLIK engagierten Künstler absolut wohl fühlen und allesamt wieder gerne nach Königsbrunn kommen möchten. In 26 Jahren hat KLIK gelernt, wie man Künstlern Auftritte in der Brunnenstadt schmackhaft macht.Als es die Hygienevorschriften erlaubten, hat KLIK im September zur Vorpremiere des Kabaretts „Grad mit Fleiß“ von und mit Geisterfahrer Silvano Tuiach in den Gemeindesaal von St. Johannes eingeladen. Mit reduziertem Publikum, Abstand und Maske bei Verlassen des Platzes war das für alle eine gewöhnungsbedürftige Situation.Seit 35 Jahren ist Geisterfahrer Silvano Tuiach als Kabarettist unterwegs. Besonders beliebt ist seine Kultfigur Walter Ranzmayr aus dem Hochfeld, mit dem Tuiach die Marotten des Augsburgers aufs Korn nimmt. Für das begeisterte Publikum und auch für KLIK war es nach der langen Pause eine erfreuliche Rückkehr in das Kulturleben der Stadt Königsbrunn. Es war ein unterhaltsamer, kabarettistischer Abend mit vielen Pointen, die die Zuschauer zum Lachen brachten. Ein Highlight des Abends war der singende Geisterfahrer, der Hits von Doris Day, Queen und den Beatles sang, natürlich in einer „ Augschburger Version“.Im Oktober fand dann der Auftritt von „I Dolci Signori“ statt, diesmal ein Abend ohne Abstand und ohne Maske am Platz – ein großartiges Event, das in dieser düsteren Zeit die Gemüter erhellte. „Die süßen Herrn“ vermittelten mit ihren Liedern und ihrem Temperament ein südländisches Lebensgefühl.Die sechs Musiker von I Dolci Signori, davon zwei echte Italiener, sind seit 17 Jahren in ganz Europa und Asien unterwegs. KLIK ist sehr dankbar, dass sie auch den Weg nach Königsbrunn gefunden haben. Die Musikalität, Professionalität, Kreativität und die Spielfreude dieser Musiker sind einfach einzigartig. Sie verbreiteten schon nach den ersten Takten ihrer Show ein mediterranes Flair im Gemeindesaal St. Johannes. Sie verzauberten das Königsbrunner Publikum mit Witz, Charme und Lebensfreude und überzeugten durch eine mitreißende Performance auf der Bühne. Unvergessliche Hits von Eros Ramazzotti, Zucchero und Adriano Celentano trafen die Herzen der Zuschauer. Man hatte das Gefühl auf einer Italo-Pop-Party zu sein, bei der ausgelassen gefeiert, getanzt und gesungen wurde, ganz nach dem Motto: „ Musica, Passione e Emotioni“!Passend zu Italien wurden Getränke wie Rotwein, Prosecco und Campari-Orange ausgeschenkt um das Gefühl von Strand, Meer und Sonne zu verstärken.Auch die Musiker bedankten sich mehrfach bei KLIK für diesen wunderbaren Abend und möchten gerne wiederkommen.Der Kulturverein KLIK gibt nicht auf und freut sich auf ein hoffentlich gesundes Wiedersehen mit seinem treuen Publikum im Jahr 2022. KLIK bedankt sich sehr für das große und dauerhafte Interesse und hofft sehr, mit dem neuen Programm den Geschmack der Zuschauer wieder zu treffen.KLIK wünscht allen Zuversicht und Hoffnung auf ein besseres Neues Jahr und grüßt sehr herzlichim Auftrag des ganzen KLIK-VorstandsUrsula Rost ( 2.Vorsitzende)