Intimissimi On Ice starring Andrea Bocelli - One Night Only im Cineplex Königsbrunn

Am 23. November 2017 erwartet Sie im Cineplex Königsbrunn ein Event der Extraklasse!"Intimissimi On Ice starring Andrea Bocelli" - One Night Only exklusiv im Cineplex Königsbrunn. Mit über 80 Millionen verkauften Alben bietet Andrea Bocelli zusammen mit Weltstars der Eiskunstlaufszene, wie Kiira Korpo, Caroline Kostner und Evgeny Plushenko, eine einzigartige Eisshow, die sie mehr als begeistern wird. Übertragen aus der Arena Di Verona in Italien erwartet sie eine Symbiose aus atemberaubender Musik von Oper bis Pop, einer fantastischen Lichtshow und künstlerischen Darbietungen der ganz besonderen Art. Ein Abend, der Ihnen sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.Jetzt Tickets sichern unter