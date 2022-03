Internationaler Tag des Yoga

Königsbrunn : Infopavillon 955 |

Eine Veranstaltung des Kulturbüros und der vhs Königsbrunn.



In diesem Jahr kann man auch in Königsbrunn in die indische Kultur eintauchen:



Der Weltyogatag oder der Internationale Tag des Yoga ist ein Welttag, der erstmals 2015 und seither jährlich am 21. Juni begangen wird. Der Tag beruht auf einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die am 11. Dezember 2014 beschlossen wurde.



VHS Dozentin Christl Streit gibt Yoga Kurse, machen Sie mit im Infopavillon 955.



Je nach Pandemielage erwarten Sie kleine Köstlichkeiten aus der indischen Küche und weitere Programmpunkte.



Eintritt frei | Weitere Informationen und Anmeldung ab Montag, 09.05. im Kulturbüro.