Internatinaler Museumstag "Spurensuche. Mut zur Verantwortung!"

»Spurensuche. Mut zur Verantwortung!« ist das diesjährige Motto des 40. internationalen Museumstags, an dem sich auch folgende Königsbrunner Museen beteiligen:- Naturmuseum- Archäologisches Museum- Lechfeldmuseum- Mercateum- Ausstellung zur Schlacht auf dem Lechfeld - 955Mit dem Museumstag soll auf die thematische Vielfalt der Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam gemacht werden. Mit ihrem breiten Spektrum, dem vielfältigen Angebot und innovativen Ideen leisten die Museen einen großen Beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben.Alle Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die in den Museen bewahrten Schätze zu entdecken. Zu welchen Zeiten Sie diese besichten können und welche Aktionen Sie dort erwarten können Sie im Programm finden (siehe Bild).