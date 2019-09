Immer dienstags: Geschichten hören in der Stadtbücherei

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Langsam werden die Tage kürzer und die Nachmittage laden wieder zum Lesen und Vorlesen ein. Pünktlich dazu eröffnet Rudolf Beck am 17. September um 16.30 Uhr die neue Vorlesezeit in der Stadtbücherei. Alle abenteuerlustigen Kinder von vier bis sieben Jahren sind dazu herzlich eingeladen, denn das für diesen Tag ausgewählte Buch erzählt von der spannenden Reise einer mutigen Maus zum Mond.

Auch die anderen ehrenamtlichen Vorleserinnen Heidi Langel, Christa Olbrecht und Heidemarie Renger freuen sich auf die neue Vorlesesaison und hoffen auf viele kleine Zuhörer.



Mit Engagement und Herzblut stehen die Vorleser hinter ihrer Arbeit. Vermitteln sie doch nicht nur Lesespaß, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Lesekompetenz. Teilweise noch in der Hausaufgabenhilfe tätig wissen sie, wie wichtig Lesekompetenz für das weitere Lernen ist.

Und tatsächlich belegen Studien, dass Kinder, denen bereits in früher Kindheit vorgelesen wird, einen besseren Bezug zum Lesen bekommen und später selbst mehr Freude daran haben. Diese Kinder lesen häufiger und intensiver und haben in vielen Fächern im Schnitt bessere Schulnoten. Zudem prägt regelmäßiges Vorlesen das soziale Empfinden und Verhalten von Kindern positiv.

Aus diesem Grund ist Kathrin Jörg, der Leiterin der Stadtbücherei, Leseförderung für die Kleinsten sehr wichtig. Regelmäßig kauft sie neue Bilder- und Vorlesebücher dafür. Zahlreiche Eltern wissen das zu schätzen und nutzen den Kinderbuchbestand rege, oft auch angeregt durch die in der Vorlesezeit gelesenen Geschichten und Märchen.

Beim Besuch einer Vorlesezeit kann sich jedes Kind einen Stempel in seine Sammelkarte abholen. Nach 15 Stempeln ist die Karte voll und es gibt ein

Buchgeschenk. Diese wurden bisher hauptsächlich aus Spenden der ehrenamtlichen Vorleser finanziert.

Die drei Frauen und Rudolf Beck führen alle Vorlesetermine bis zum Ende diesen Jahres durch. Zur Verstärkung des Vorleserteams sucht die Stadtbücherei

Studenten, Schüler, junge Männer und Frauen, die Spaß und Freude am Vorlesen haben. Bitte melden Sie sich bei Interesse gern persönlich in der Stadtbücherei oder telefonisch unter 08231-606255 oder per E-Mail an stadtbuecherei@koenigsbrunn.de