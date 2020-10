Moderiert von Renate und Markus Koppenberger

Die Historische Modenschau bietet einen bunten Bilderbogen modischer Highlights von der Antike bis in die Neuzeit. Es werden von dem Ehepaar Renate und Markus Koppenberger in experimenteller Archäologie selbst gefertigte Gewänder, Accessoires und Ausrüstungsgegenstände sowohl für Männer, als auch für Frauen gezeigt.Jedes Modell ist originalgetreu, genau nach historischen Vorbildern mit den damaligen Techniken und Materialien in mühevoller, zeitintensiver Handarbeit hergestellt und daher einzigartig.Eintritt frei, begrenzte Platzzahl. Eine Voranmeldung ist erforderlich!Bitte beachten Sie:- Bitte melden Sie sich per Mail (kulturbuero@ koenigsbrunn.de), telefonisch (08231 / 606260) oder persönlich verbindlich an. Wir benötigen die Kontaktdaten aller Besucherinnen und Besucher. Die Daten dienen ausschließlich zur Informations-Weitergabe, falls eine Corona-Infektion bekannt wird und werden nach 4 Wochen vernichtet.- Bitte denken Sie an einen Mund-Nasen-Schutz und tragen Sie diesen, bis Sie Ihren Platz eingenommen haben.- Bitte halten Sie sich an das Abstandsgebot von 1,5 m.- Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Veranstaltung nicht besuchen.- Eine Bewirtung findet nicht statt, Sie können sich aber gerne Getränke mitbringen.