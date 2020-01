Großer CCK Faschingsball in der Singoldhalle Bobingen

Die Räumlichkeiten wurden vom Hallenmanagement, dem Anlass entsprechend, sehr schön dekoriert,

Für gute Tanzmusik und ausgelassene Stimmung konnte eine angesagte Band aus dem Raum Ingolstadt - München - Augsburg, die Sound Expess - Partyband gewonnen werden,

Kartenvorverkauf

freut sich die Vorstandschaft des Königsbrunner Carnevalvereins. Zu ihrem Motto, verborgene Schätze, zeigt die CCK Showtanzgruppe samt Prinzenpaar, ihr glamouröses Programm. Die Taktlosen 2.0, die CCK Männershowtanzgruppe, wird schon von vielen, vor allen Dingen weiblichen Fans, ungeduldig erwartet. Als Gäste haben sich die Zusamtaler Bettschoner aus Zusmarshausen angesagt, die ebenfalls maßgeblich zur Unterhaltung beitragen.freuen sich Vorstand Dieter Schwab und Präsident Jürgen Langhammer. Damit die Spannung an diesem Abend nicht zu kurz kommt, sorgt eine Tombola für Überraschungen. Hauptpreis ist eine einwöchige Urlaubsreise für 2 Personen, in einem 5* all inclusive Hotel in Ägypten. Um das leibliche Wohl sorgt sich die Küche des Trachtenheims Königsbrunn. Einlass ist um 19:00 Uhr. Beginn um 20:00 Uhr.Reisebüro Flugbörse Augsburg-Land, Bgm.-Wohlfarth-Str. 7 in Königsbrunn