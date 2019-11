Großer Bücherbasar in der Stadtbücherei

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Im Sortiment sind viele Buchspenden und aussortierte Medien aus allen Bereichen. Wir bieten eine große Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern, aber auch viele Sachbücher an. Natürlich warten auch spannende und unterhaltsame Romane darauf, entdeckt zu werden. Sicher finden Sie die eine oder andere Kostbarkeit. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadtbücherei einen großen Bücherbasar, zu dem wir Sie herzlich einladen möchten. Vom Erlös, der der Stadtbücherei zu Gute kommt, können wieder neue Medien gekauft können.



Der Bücherbasar findet in der Stadtbücherei während der Öffnungszeiten statt.



Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei sind:

Montag 14 - 18 Uhr

Dienstag 10 - 12 und 14 - 18 Uhr

Donnerstag 10 - 19 Uhr

Freitag 14 - 18 Uhr

Samstag  10 - 13 Uhr