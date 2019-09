Große Verlosung des Sommerferien-Leseclubs

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Nach vielen spannenden und unterhaltsamen Lesestunden am Strand oder im Schwimmbad, im Liegestuhl oder auf der Couch, bei Sonne und Regen, mit Wind und Wolken ist es nun endlich soweit: An den letzten Tagen der langen Sommerferien können noch die tollen Bücher und natürlich auch die, die nicht so gut gefallen haben, bewertet werden. Unsere Lostrommel ist zwar schon gut gefüllt, aber sie kann noch einige Bewertungskarten fassen.



Am Mittwoch, 18. September um 16 Uhr steigt dann endlich die große Verlosung. Bevor die Preise Ihren Besitzer wechseln, zeigt das Figurentheater Pantaleon das Stück „Gullivers Reisen“.

Lemuel Gulliver erlebt auf seinen abenteuerlichen Reisen in das Land Liliput und in das Land der Riesen Brobdingnag. Als ungeheures und turmhohes Wesen bestaunt erlebt er, wie es zugeht im Staate Lilliput, in dem er sich, nach einem Schiffbruch gestrandet, nur mit größter Vorsicht bewegen kann, ohne die Bewohner unter seinen Schuhen zu zermalmen. Allgemein bejubelt gewinnt er eben mal einen Krieg gegen den Erzfeind und wird doch beinahe Opfer von Neid und Intrigen.

Diesen gerade noch entkommen landet er als Winzling im Riesenland und muss nun selbst höllisch aufpassen, nicht unter die Schuhsohlen seiner Bewohner zu kommen. Er wird Jahrmarktsattraktion und kommt an den Hof des Königs, wo er schnell zum Liebling der Königin aufsteigt. Doch auch hier droht Gefahr in Gestalt des Hofnarren, der von Eifersucht getrieben dem kleinen Gulliver den Garaus machen möchte.



Dann warten Kino- und Büchergutscheine, aber auch Gutscheine von der Chocolaterie auf die fleißigen Leser. Besonders spannend wird es aber dann, wenn der Hauptgewinn gezogen wird: In diesem Jahr gibt es sogar zwei Hauptpreise zu gewinnen. Diesmal gibt es Freikarten für den Dinopark im Altmühltal (www.dinopark-bayern.de).



Alle Teilnehmer, die mehr als drei Bücher gelesen haben, werden bei der coolen Abschlussparty nach den Ferien sogar mit einer Urkunde ausgezeichnet.