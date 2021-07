"Grad mit Fleiß" mit "Geisterfahrer "Silvano Tuiach"

In seinem neuen Programm geht der "Geisterfahrer" der Frage nach, welche Berufe für ihn noch in Frage gekommen wären.Rechtsanwalt? Fußballspieler? Oder auch Pfarrer, denn er war in seiner Jugend erfolgreicher Ministrant! Den "Beichtspiegel" kann er noch auswendig und auch die "Todsünden" der Katholischen Kirche. Aber da gibt es auch neue Todsünden! Nach einem erneuten (Alp)Traum, wie er vor der Himmelstür stand, gibt es auch neue Erkenntnisse aus den Bereichen Fegefeuer, Hölle und Paradies!Ein Jugendfreund lädt den Kabarettisten in sein "smart home" ein und da erlebt er ein heißes Wechselbad der Gefühle. Und der Geisterfahrer gibt Charakteristika von den Typen, die uns täglich im Auto- und Radverkehr am meisten nerven.



Im Nebenberuf ist der Geisterfahrer ja Büchervertreter beim Augsburger "Sodala"-Verlag und da stellt Tuiach die neuesten Bücher vor.Klar, das Theme "Augschburg" und der "Augschburger" kommen natürlich nicht zu kurz. Es gibt die "Zehn Gebote des reinrassigen Augschburgers" und auch die neue Episode vom "Ranzmayr".Karten für die Veranstaltung gibt es im Kulturbüro der Stadt Königsbrunn und über ReservixEintritt 21,-€Mitglieder 19,-€Veranstalter: Klik e.V.