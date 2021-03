Geräteverleih beim Gartenbauverein Königsbrunn beginnt.

Nach dem Umzug in das neue Obst- und Gartenzentrum in die Egerländer Str. 2 in Königsbrunn öffnet erstmals in den neuen Räumlichkeiten die Geräteausgabe für Mitglieder des Vereins.Nach dem Motto „Mach die Garage leer – Leihen statt kaufen“ wirbt der Verein auch heuer wieder für den Geräteverleih. Viele Gartengeräte wie Vertikutierer, Heckenscheren, Hochentaster, Häcksler, Wippsäge, Spalter oder Anhänger können die Mitglieder für wenig Geld ausleihen.Ausgabe ist bis in den Oktober jeweils montags von 17.00 – 18.00 Uhr und donnerstags von 18.00 – 19.00 Uhr, unter Einhaltung der vorgeschriebenen Coronaregelungen. Bitte unbedingt nur mit FFP2 Maske kommen und die Abstandsregelungen von 2 Metern einhalten. Wir halten sowohl Hände- wie auch Flächendesinfektionsmittel bereit. Das Betreten des Hauses ist leider nicht erlaubt.Weitere Informationen und Leihgebühren erhalten sie auf der Internetseite des Vereins unter www.gbv-koenigsbrunn.deVorstand Ulrich Grassinger freut sich auf Ihr Kommen in der Egerländer Str. 2 in Königsbrunn.