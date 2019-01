Gedenkgottesdienst des Hospizvereins Christrose Königsbrunn

Königsbrunn : Seniorenzentrum Sankt Hedwig |

Am Freitag, den 25. Januar 2019 um 19 Uhr findet in der Kapelle des Caritas-Seniorenzentrums St. Hedwig, Blumenallee 29, Königsbrunn, ein ökumenischer Erinnerungsgottesdienst statt, zu dem der Hospizverein Christrose Königsbrunn herzlich einlädt. Die ökumenische Andacht wird jedes Jahr zum Gedenken an alle Verstorbenen gefeiert, die von den vielen ehrenamtlichen Hospizbegleitern und Hospizbegleiterinnen des Hospizvereins Christrose Königsbrunn im vergangenen Jahr auf ihrem letzten Lebensweg begleitet wurden. Zudem gedenkt der Verein auch aller verstorbenen Mitglieder.

Mit dem Tod eines Menschen verliert man vieles,

niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit.

Weitere Informationen beim Hospizverein Christrose Tel. 08231 915203, www.christrose.info