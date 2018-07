Königsbrunn : Donauwörther str. |

Großes Gartenfest der Königsbrunner Trachtler



Am Samstag, den 18.08.2018 findet das Gartenfest der Königsbrunner Trachtler im Biergarten des Trachtenheim (Donawörther Straße 46, 86343 Königsbrunn) statt. Ab 14:00 Uhr gibt es Kaffee und dazu leckere selbst gebackene Kuchen und Torten. Die Besucher erwarten Schmankerl vom Grill und andere Leckereien. Außerdem gibt es frisch gezapftes Ustersbacher Bier vom Fass. Wein aus Ungstein in der Pfalz kann man am Weinstand genießen. Für die kleinen Besucher ist für Kurzweil auf einer Wiese nebenan gesorgt. Die Trachtenkapelle Königsbrunn „Die Lumpenbacher“, umrahmt das Fest mit der passenden Musik.



Info: Das Gartenfest findet bei jedem Wetter statt. Sollte es regnen, wird die Feier in den großen Saal des Trachtenheims verlegt.