Fotografie-Ausstellung "Luftbilder 1971-2021" des Königsbrunner Stadtarchivs vom 21.10. bis 22.11.2021

Das Königsbrunner Stadtarchiv präsentiert vom 21.10.2021 bis 22.11.2021 im Kunstkarree des Königsbrunner Rathauses die Fotografie-Ausstellung "Luftbilder 1971-2021". Die Vernissage mit musikalischer Umrahmung findet am Donnerstag, 21.10.2021 um 19.00 Uhr im Rathausfoyer statt.

Um Stadtgeschichtliches zu dokumentieren zählt es auch zu den Aufgaben des Stadtarchivs, aktiv Bestände durch Kauf zu erwerben. Mit den 36 Luftbildaufnahmen von 1971 aus der Sammlung von Johann Fürbeck, Glauchau, ist ein besonderer Schatz in das Archiv gelangt. Nach einer Auswahl von 18 Luftbildern wurde die Firma »madebylynx« beauftragt, mit einer Drohne den heutigen Zustand zu fotografieren. In der Ausstellung werden die Luftbilder von 1971 den aktuellen Aufnahmen gegenübergestellt, deren Bildausschnitt fast exakt den historischen Vorlagen entspricht. Diese Zeitreise aus der Vogelperspektive öffnet den Blick auf die Vergangenheit und zeigt zugleich die Entwicklung Königsbrunns zu einer modernen zukunftsorientierten Stadt. Als im Jahr 1971 die Aufnahmen entstanden, zählte die Stadt rund 13.500 Einwohner - heute leben rund 29.500 Einwohner in Königsbrunn.