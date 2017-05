Florian Sitzmann - Der halbe Mann - Autorenlesung mit Witz & Charme

Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

Florian Sitzmann liest in Königsbrunn



Eine Autorenlesung mit Humor und Charme

Sitzmann ist kein Künstlername, sondern sein Lebens-Programm!



Aber keine Angst, es ist alles gut was jetzt kommt - versprochen!

Das Leben schreibt doch die schönsten Geschichten. Oder doch die schlimmsten? Für manche ist das Auslegungssache - für Florian Sitzmann war das nie eine Frage. Am 31. August 1992 verunfallte er mit dem Motorrad und verlor beide Beine. Darüber wie er sich raus gekämpft hat aus dem Tal, schrieb er 2009 sein erstes Buch

„Der halbe Mann - dem Leben Beine machen“.



Florian Sitzmann polarisiert in jeder Gesprächsrunde und versprüht positive Energie. Er ist humorvoll, charmant und diskutiert nicht selten über ernste Themen. Es ist etwas ganz besonderes, wenn ein so sensibles Thema wie der Verlust beider Beine öffentlich auf den Tisch kommt. Seine Lesungen gehen deshalb in die Tiefe und unter die Haut, ohne seine Gäste dabei zu belasten, denn sein Humor und seine Lebensfreude sind allgegenwärtig.



Nach seinen internationalen sportlichen Erfolgen im Handbike ist er seid mittlerweile 8 Jahren mit seiner Lesung „Halber Mann – Ganzes Leben“ auf dem Weg durch die Republik und das deutschsprachige Ausland. Das Thema Inklusion greift Sitzmann in seinem zweit-Werk „Bloß keine halben Sachen - Deutschland ein Rollstuhlmärchen“ auf. Er gibt tiefe Einblicke in seine Welt auf vier Rädern und ist am liebsten zu Fuß draußen unterwegs.



Und nun kommt Florian Sitzmann am Freitag den 22. September/ 20.00 Uhr nach Königsbrunn. Ein spannender und sehr abwechslungsreicher Event mit ganz viel positiver Energie steht bevor.



Infos unter: www.spiegelsaal.eu



Spiegelsaal Königsbrunn, Keltenstraße 2, 86343 Königbrunn