Finissage zur Schaufenster-Ausstellung "Königsbrunn – städtische Blühstreifen und ihre Bewohner"

Königsbrunn : Römerallee |

Abschlussveranstaltung anlässlich des "Tags der Umwelt" mit Informationen von Experten des Naturmuseums Königsbrunn und des Landschaftspflegeverbandes.



Noch bis 11. Juni 2021 läuft die Schaufenster-Ausstellung "Städtische Blühstreifen und ihre Bewohner". In den Schaufenstern des Kulturbüros (Marktplatz 9) gibt es vielfältige Fotos und Informationen zu den städtischen Blühstreifen und den dort anzutreffenden Vertretern aus Flora und Fauna zu entdecken. Zeitgleich zeigt die Stadtbücherei (Schwabenstraße 43) in ihrem Schaufenster zum Thema passende Medien für Groß und Klein – lassen Sie sich durch die ausgestellten Bilder und Medien zum nächsten Buch inspirieren!



Getreu des kulturellen Jahresmottos des Kulturbüros Königsbrunn "Rausgehn-Kultur entdecken" kann die Ausstellung im Freien und individuell erkundet werden. Bitte achten Sie auch vor den Schaufenstern auf genügend Abstand zu anderen Personen.



Die Finissage zur Ausstellung findet am Montag, 7. Juni 2021 bei gutem Wetter am Blühstreifen an der Römerallee (gegenüber der Grundschule Süd, Römerallee 1) statt. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine vorherige Anmeldung im Kulturbüro unter Tel. 08231 / 606-260 ist erforderlich.



Bitte beachten Sie:

Die Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn es die Inzidenzzahlen und die gültigen rechtlichen Vorgaben zur dann aktuellen Corona-Situation erlauben.

Aktuelle Informationen erhalten Sie ebenfalls im Kulturbüro unter Tel. 08231 / 606-260.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!