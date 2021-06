Mo: 7.6.2021; 18:00 Uhr

Veranstaltungsort: Blühstreifen an der Römerallee (gegenüber der Grundschule Süd, Römerallee 1, Königsbrunn)

Zum Ende der Schaufensterausstellung zu Königsbrunns Flora und Fauna in den städtischen Blühstreifen, findet am 7.6. 2021 um 18:00 Uhr die Finissage im Freien, direkt bei den Blühstreifen an der Römerallee, statt.Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung im Kulturbüro Königsbrunn (08231/606-260 oder kulturbuero@koenigsbrunn.de) ist jedoch erforderlich.Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung.Foto: Stefanie Detke