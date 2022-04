Festliches Muttertags-Konzert in der St. Johanneskirche

Königsbrunn : St. Johanneskirche Königsbrunn |

Evangelischer Posaunenchor und pcOrchester veranstalten an Muttertag, 8. Mai um 17:00 Uhr ein Konzert in der St. Johanneskirche in Königsbrunn.



Seit 1978 hat sich durch Initiative von Horst Günzel aus dem reinen Posaunenchor, in dem traditionell nur Blechblasinstrumente erklingen, durch Hinzunahme von Holzbläsern das sogenannte „pcOrchester“ entwickelt.



Unter dem Dirigat von Sandra Möhring bietet das 50köpfige pcOrchester festliche Musik aus Barockzeit, Romantik und Moderne in Bearbeitung bzw. Original für Symphonisches Blasorchester.



Dekanatskantorin Maria Schemm, die seit Herbst 2021 den Posaunenchor leitet, hat mit den Blechbläsern moderne Bläsersätze vorbereitet. Außerdem wird sie an der Orgel, ihrem Hauptinstrument, alle Register ziehen und das Kirchenschiff mit der Königin aller Instrumente erfüllen. Auch Horst Günzel bereichert das Programm mit einer kleinen Besetzung.



Solistisch tritt Opernsängerin Chris Munger mit „O mio babbino caro“ von Giacomo Puccini auf, man darf auf das Klarinettensolo „Meditation“ von Jules Massenet gespannt sein und als besonderes Highlight wird das Orchester gemeinsam mit der Orgel den „Psalm XIX“ von Benedetto Marcello zu Gehör bringen.



Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.