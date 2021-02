"Fairer Handel in Bayern": Schaufensterausstellung vom 26.02- 12.04.2021 im Kulturbüro und der Stadtbücherei Königsbrunn

Königsbrunn : Kulturbüro |

Die Vernissage zur Eröffnung der Ausstellung „Fairer Handel in Bayern“ im Königsbrunner Rathaus muss wegen der der anhaltenden Corona-Maßnahmen leider entfallen.

Ein Teil der „Ausstellung über uns und die Welt, für eine Zukunft mit menschlichem Gesicht“, die auf Faires Handeln und seine politischen Hintergründe aufmerksam und neugierig machen möchte, kann vom 26.2.2021 bis 12.4.2021 in den Schaufenstern des Kulturbüros Königsbrunn am Marktplatz 9 sowie in den Schaufenstern der Stadtbücherei, Schwabenstr. 43 besichtigt werden.

Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Gerechtigkeit beruht. Fair handeln eröffnet Menschen in den Ländern des Südens die Möglichkeit zueiner selbstbestimmten, nachhaltigen Entwicklung und leistet einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung vieler Kleinproduzenten. Die Stadt Königsbrunn macht sich auf den Weg Fairtrade‐Stadt zu werden und bekennt sich zu den Zielen des Fairen Handels. In der Ausstellung finden sich auch Tipps, was jede/r Einzelne hier vor Ort in Bayern für eine gerechtere Welt tun kann.Getreu des kulturellen Jahresmottos des Königsbrunner Kulturbüros „RausGehn-Kultur entdecken“ kann die Ausstellung im Freien und individuell erkundet werden. Bitte achten Sie auch vor den Schaufenstern auf genügend Abstand.