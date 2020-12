»FahrRad! Fürs Klima auf Tour« Die Klasse 7c des Gymnasiums Königsbrunn gewinnt bei der vierzehnten FahrRad!- Klimatour

So radelte die jetzige Klasse 7 c insgesamt 13.267 Kilometer, das entspricht einer CO2-Einsparung von 1.857 Kilogramm. Damit konnten sich die Schülerinnen und Schüler auch dieses Jahr wieder für einen Stationspreis qualifizieren. Jede Schülerin und jeder Schüler bekam eine Fahrradtrinkflasche der Firma Schwalbe, die am Dienstag, 15.12., kurz vor der anstehenden Schulschließung, übergeben werden konnten.Engagierte Lehrkräfte begleiten die Jugendlichen bei dem Projekt. Alexandra Lickfett, Lehrerin am Gymnasium Königsbrunn und selbst passionierte Radlerin, berichtet: „Mit der Teilnahme an FahrRad!“ wollte ich meine Schülerinnen und Schüler dazu motivieren, ihre Mobilität selbst in die Hand zu nehmen, und ihnen aufzeigen, wie sie das Fahrrad problemlos in den Alltag integrieren können. Das Ergebnis sind aktive Jugendliche und ein langfristiger Imagegewinn für das umweltverträgliche Fahrrad. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass man mit dem Rad einen Beitrag für den Klimaschutz leistet. Gerade während des Lockdowns und in der Zeit danach war es mir wichtig, die jungen Leute zu anregen, dass sie sich im Freien bewegen und somit einen Ausgleich zum Lernen und Arbeiten an digitalen Geräten schaffen. Einige Jugendliche haben sich richtig ins Zeug gelegt und es entstand manchmal fast ein kleiner Wettbewerb unter den Schülerinnen und Schülern, wer mehr Kilometer „schafft“.Aufgerufen zu dieser Aktion hatte der Ökologischen Verkehrsclub (VCD), mit dem Ziel, Heranwachsende für das klimaverträgliche Radfahren zu sensibilisieren. Trotz monatelanger Schulschließungen sind mehr als 3.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geradelt, bis die Pedale qualmten, haben dabei 457.966 km gesammelt und damit über 10-mal die Welt umrundet. So konnten fast 64 Tonnen CO2 eingespart werden. Zum vierzehnten Mal in Folge endet damit die Fahrradjugendkampagne »FahrRad! Fürs Klima auf Tour« erfolgreich. Schirmherr der Tour 2020 ist Thorsten Schröder, der vielen als Journalist, Sport- und Reisebuchautor oder als Moderator der Tageschau bekannt ist.Weitere Informationen zum Projekt: www.klima-tour.de.Die erfolgreiche Schülergruppe vom Gymnasium Königsbrunn ist unter „Augsburg“ zu finden: https://www.klima-tour.de/gewinner-2020.