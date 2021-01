Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn - Sieben neue Bäume – Sieben Zeichen der Zuversicht

Mit Spitzahorn, Bergahorn, Rote Kastanie und Mehlbeere konnte das Garten-Team der EvG nun bei Schneeregen vier verschiedene Baumarten pflanzen. Vielfalt zeichnet nicht nur Botanik, sondern vor allem das Profil der EvG-Gemeindemitglieder aus. Ebenso wie bei den Bäumen, setzt die Gemeindeleitung weiter auf Wachstum. Trotz Corona erlebt die EvG ein vielfältiges Miteinander. Bis auf den Sonntagsgottesdienst jedoch nicht im Gemeindezentrum in der Weißkopfstraße, sondern via Zoom-Meetings, via Chat, Telefonaten oder in der bilateralen persönlichen Begegnung.Trotzdem freut sich die EvG auf das Wachstum der sieben neuen Bäume, die z.B. bei den beliebten Sommerfesten, dem jährlichen Kids-Camp und Jugendevents künftig mehr Schatten spenden werden. Denn eins ist schon aufgrund der biblischen Zusage nach der Sintflut sicher: Der nächste Sommer kommt bestimmt und allerspätestens im übernächsten Sommer möchte die EvG das Wachstum und die schattenspendenden Blätter der sieben neuen Bäume genießen. Darauf freuen sich Jung und Alt schon jetzt.