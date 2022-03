Eröffnung des Königsbrunner Leseparks

Königsbrunn : Lesepark am Mercateum |

Schmökern – Tauschen – Mitnehmen



In der Gartenanlage rund um das Mercateum lädt die Stadtbücherei in Kooperation mit dem Kulturbüro wieder in den Königsbrunner Lesepark ein. In der leuchtend gelben Telefonzelle warten viele Bücher auf lesehungrige Besucher. Schmökern, Tauschen, Mitnehmen – das ist hier das Motto. Wählen Sie einen Titel aus dem vielseitigen Angebot und genießen Sie die schöne Gartenatmosphäre beim Schmökern und Verweilen. Das gesamte Team der Stadtbücherei sorgt wieder für ein gut sortiertes und abwechslungsreiches Bücherangebot.



Vorlesezeit im Lesepark

Zur Eröffnung des Leseparks gibt es eine Vorlesestunde unter freiem Himmel. Alle neugierigen Kinder ab 4 Jahren sind herzlich eingeladen, ihre Ohren zu spitzen und zu lauschen, wenn es eine ganz wundersame Geschichte zu hören gibt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter stadtbuecherei@koenigsbrunn.de, telefonisch unter 08231 / 606-255 oder persönlich in der Stadtbücherei während der Öffnungszeiten. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.



Eintritt frei | Weitere Informationen in der Stadtbücherei