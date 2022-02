Einweihung des Obst- und Gartenbauzentrums Königsbrunn im Mai

Die Vorstandschaft des Vereins für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn hat nach langem Warten sich entschlossen vom 20. – 22. Mai die Einweihung des Obst- und Gartenbauzentrums groß zu feiern. Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl, übernahm auf Nachfrage mit Freude die Schirmherrschaft der überfälligen Feier. Begonnen werden soll am Freitag den 20. Mai mit geladenen Gästen.Nachdem das 120jährige Jubiläum an 2020 und auch der Hebauf auf Grund Corona nicht gefeiert werden konnte, will der Gartenbauverein jetzt die Einweihung groß mit allen Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen feiern.Am Samstag – Tag der Vereine – wird mit einem Weißwurstfrühstück gestartet. Begrüßung der Vereine erfolgt durch Vorstand Ulrich Grassinger gegen 14.00 Uhr. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Danach wird der Spendenbrunnen gemauert. Weiter geht es mit fetziger Musik und Gegrilltem.Am Sonntag stehen die Kinder und Familien im Vordergrund. Hüpfburg und Spiele für die Jüngsten. Schmankerl, Kaffee und Kuchen gibt es den ganzen Tag. Um 17.00 Uhr lädt der Gartenbauverein zu einem ökumenischen Abschussgottesdienst ein.Projektleiter Roland Neider betont, dass während der ganzen Zeit der Großteil des Gartenzentrums zur Besichtigung freisteht und Mitglieder für Fragen und Erläuterungen an verschiedenen Punkten dazu abgestellt werden. Auch die Mosterei wird geöffnet sein und der stellvertretenden Vorstand Wilhelm Terhaag wird die Fragen zum Ablauf des Saftens beantworten.Jetzt hofft die Vorstandschaft auf schönes Wetter bei den Feierlichkeiten und einen Corona freien Ablauf ohne Beschränkungen.