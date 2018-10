Einladung zu einer musikalischen Konzert-Reise von Bayern nach Rab

Königsbrunn : Ev. Gemeindezentrum St. Johannes |

Der Posaunenchor Königsbrunn präsentiert im Herbst bereits das fünfte Konzert der Reihe „Orchester trifft…“.



Eine Sonderformation des Posaunenchores – einmalig unter Bayerns Posaunenchören – ist das sogenannte „pcOrchester“ mit Holzregister und Schlagwerk. Dieses gibt es jetzt schon seit 40 Jahren, es ist im Kulturleben der Stadt Königsbrunn ein fester Bestandteil.



Dieses Jahr haben sich ganz besondere Gäste angesagt: Das Gastensemble reist aus der Partnerstadt Königsbrunns, aus Rab an!



Der Männerchor „Klapa Euphemija“ tritt mit Liedern aus seiner kroatischen Heimat auf. Klapa-Gruppen betreiben 4-stimmigen "a capella"-Gesang. In der Regel wird frei, in einem Halbkreis stehend, gesungen. Seit 2012 ist diese Art des Gesangs von der UNESCO in die "Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit" aufgenommen worden.

Sänger Nedo Mikelic – als Übersetzer von zahlreichen Begegnungen bereits bekannt – wird auch hier die musikalischen Inhalte erläutern und den Auftritt moderieren.



Wir laden Sie sehr herzlich ein am Samstag, den 24. November 2018 um 19:30 Uhr ins Evangelische Gemeindezentrum St. Johannes zu:



„pcOrchester trifft Klapa Euphemija“

Das „pcOrchester“ unter Leitung von Sandra Möhring, welches 2018 40jähriges Bestehen feiern kann, unternimmt eine musikalische Reise von Königsbrunn nach Rab. Die Besucher dürfen sich auf ein Gesangssolo der Sopranistin Chris Munger und als besonderen Höhepunkt auf ein gemeinsames Stück der Klapa und des pcOrchesters freuen.



Kulturreferent Christian Toth wird den Abend in bewährter Weise charmant moderieren.

Selbstverständlich versorgen wir Sie in der Konzertpause mit Getränken und leckeren Häppchen.

Kartenverkauf: Eintrittskarten zu 9 € (5 € ermäßigt für Kinder und Jugendliche) sind ab 15. Oktober erhältlich in der Ulrichs-Buchhandlung (Bgm.-Wohlfarth-Str. 95), im Evang. - Luth. Pfarramt, im Kulturbüro der Stadt Königsbrunn, unter reservix.de, bei den mitwirkenden Musikern und an der Abendkasse.



Wir würden uns sehr freuen, Sie an unserem Konzertabend begrüßen zu dürfen.