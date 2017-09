Die Sicherheitsaktion für Erstklässler der ADAC Stiftung

„Einfach sicher gehen“, das ist das Motto der diesjährigen Sicherheitsaktion für Erstklässler. Das Tragen einer Sicherheitsweste gibt Kindern und Eltern eine zusätzliche Sicherheit, wenn im Herbst bei Dunkelheit viele Erstklässler zum ersten Mal den Schulweg alleine meistern.Aber nicht nur auf dem Schulweg sollte das Anziehen der Sicherheitsweste zur Selbstverständlichkeit werden. Auch in der Freizeit sollte sie immer dazu gehören.Experten versichern, dass eine Sicherheitsweste maßgeblich zur besseren Sichtbarkeit beiträgt und die Erstklässler bereits aus einer Distanz von 140 Metern bei Dunkelheit gesehen werden. Grundschüler können oftmals die Gefahren im Straßenverkehr noch nicht richtig einschätzen und aufgrund ihrer Körpergröße, fehlt ihnen häufig der Überblick. Hinzu kommt, dass das Richtungshören noch nicht ausgeprägt und das Sichtfeld eingeschränkt ist. So können die Kinder herannahende Verkehrsteilnehmer „aus dem Augenwinkel“ nicht immer erkennen. Durch die Signalwirkung der neongelben Sicherheitsweste der ADAC Stiftung werden Kinder schon von weitem sichtbar.Deshalb ist es umso wichtiger, dass Kinder eine Sicherheitsweste tragen. Im Rahmen der Sicherheitsaktion für Erstklässler der ADAC Stiftung wurden dank der Unterstützung des MAC Königsbrunn e.V. im ADAC insgesamt 220 – von bundesweit 760.000 – Sicherheitswesten an die Schulanfänger der drei Königsbrunner Grundschulen verteilt. „Die Erstklässler sollten lernen und erkennen, dass sie mit einer Sicherheitsweste einfach sichtbarer für alle anderen Verkehrsteilnehmer sind. So kann in einer prekären Situation schneller reagiert werden – das kann Leben retten. Allerdings muss die Sicherheitsweste auch getragen werden, denn nur dann erfüllt sie ihren Zweck“, sagt Günther Wagner vom MAC Königsbrunn, und appelliert damit an die Eltern, den Kindern die Weste regelmäßig anzuziehen.Unterstützt wird die Aktion von der Deutschen Post DHL, die die gesamte Logistik und den kostenlosen Versand der rund 30 000 Pakete in ganz Deutschland übernimmt.Text: ADACBilder: Günther Wagner