Edgar & Irmi - Deutschland, Achtung Baustelle

Die fränkische Rhön, liebliches Land im Herzen Deutschlands. Grüne Wälder, sanfte Berge, schwarze Wähler. Von dort, einem kleinen, beschaulichen Dorf namens Stockheim, wo die Welt noch scheinbar in Ordnung ist, berichten Edgar und Irmi, ein typisches, deutsches Ehepaar über das, was täglich über uns in Deutschland hereinbricht. In gnadenloser Offenheit kommen menschliche, gesellschaftliche und politische Abgründe auf den Tisch. In ihrem aktuellen Programm: Deutschland, Achtung Baustelle wird der Kabarettbesucher mit vielen harten Fakten konfrontiert.

Anspruchsvolles , hintergründiges und polemisch provokantes Kabarett, das nicht nur die Lachmuskeln strapaziert, sondern auch den grauen Zellen einiges abverlangt. Brisante Themen wie die Absurditäten in der deutschen Politik, Moral und Gerechtigkeit , die Klimaproblematik, das immerwährende Spannungsverhältnis zwischen Mann und Frau, die Kontroverse zwischen Katholizismus und dem Islam, der Schwachsinn im deutschen Fernsehen u. v. m. werden kabarettistisch, satirisch und musikalisch aufgearbeitet.

Aber Obacht: Bei diesem Programm ist es wie in der deutschen Politik: Man(n) (Frau) muss mit allem rechnen.