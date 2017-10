Dreikönigskonzert - „Im ¾ Takt ins Neue Jahr“

Zum Dreikönigskonzert präsentiert das Kulturbüro Königsbrunn die Philharmonie Leipzig unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Köhler. Kartenvorverkauf ab dem 2. November 2017 im Kulturbüro, in der Stadtbücherei, und online unter www.reservix.de!



am 06.01.201818:00 Uhr - 22:00 UhrDas Orchester ist bekannt für exzellente, weltweite musikalische Aufführungen, es bereichert das kulturelle Leben in Leipzig und Deutschland und hat sich breite, internationale Anerkennung erworben.Die Philharmonie Leipzig wurde im Jahr 2000 von Studenten der Hochschule für Musik "Felix Mendelssohn Bartholdy" und Musikern der traditionsreichen Leipziger Orchester gegründet. Ihr umfangreiches Repertoire reicht vom Barock bis zur Moderne. Die Philharmoniker musizieren mit renommierten und international ausgezeichneten Solisten. Die Philharmonie spielt beim Dreikönigskonzert in Königsbrunn mit internationalen Gesangssolisten Kompositionen, Arien und Lieder aus dem "Goldenen Wien". Dazu zählen Werke wie Walzer, Polkas und Märsche. Unter anderem der Walzer "Gold und Silber", sowie "Annen-Polka" und der "Radetzky-Marsch"Vorverkauf ab dem 02.11.2017Eintritt: 22 €, 19 €, 16 €,weitere Informationenim Kulturbüro erhältlich.