Dinnershow "Revue mit Menü"

Königsbrunn : Gaststätte "Zum Trachtenheim" |

„Revue mit Menü“ – Das Erfolgskonzept geht in die zweite Runde!



Nach dem großartigen Start im letzten Jahr, erstrahlt die KleinKunstBühne Königsbrunn auch im Winter 2020 in vollem Glanz. Zwischen Weihnachten und Silvester erwartet Sie wieder ein abwechslungsreiches Programm mit neuen und bereits bekannten Künstlern.



Genießen Sie mit uns in einer mit viel Liebe zum Detail extra ausgestatteten Location, einen unvergessenen Varieté-Abend mit Comedy, Akrobatik, Magie und Livegesang.



Hochkarätige Darsteller vereinen sich und bieten Ihnen Glanz und Glamour, gepaart mit aufregender Action und atemberaubenden Momenten. Sie werden begeistert sein!



Abgerundet durch ein extra für den Abend zusammengestelltes 3-Gang Menü (wahlweise auch vegetarisch), kommt selbstverständlich auch Ihr leibliches Wohl nicht zu kurz. Verantwortlich dafür ist der Chefkoch des Trachtenheim Königsbrunn, der für Geschmacksexplosionen mit Suchtfaktor sorgt.



Außergewöhnliche Stunden mit allerlei Köstlichkeiten voller Freude, Staunen und Glück!



„Revue mit Menü“ garantiert ein unvergessliches Erlebnis.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch