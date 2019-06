Dinnershow - Revue mit Menü

Königsbrunn : KleinKunstBühne Königsbrunn |

Die KleinKunstBühne Königsbrunn erstrahlt zwischen Weihnachten und Silvester in einem neuen Licht mit der Show „Revue mit Menü!“



Genießen Sie mit uns in einer mit viel Liebe zum Detail extra ausgestatteten Location einen unvergessenen Variete-Abend mit Comedy, Akrobatik, Magie und Livegesang! Eleganz und Glamour kommen da sicher nicht zu kurz wenn es heißt: „Bühne frei“ für tolle Künstler auf hohem Niveau.



Abgerundet wird dieses wundervoll abwechslungsreiche Showprogramm mit einem extra für den Abend zusammengestellten 3-Gang Menü (wahlweise auch in vegetarisch) durch unseren Chefkoch Washington Rojas.



Unvergleichliche Momente mit allerlei Köstlichkeiten voller Freude, Staunen und Glück!

„Revue mit Menü“ garantiert ein unvergessliches Erlebnis.



Gönnen Sie sich im Kreis Ihrer Familie, Freunden oder Kollegen einen harmonischen Abend mit der KleinKunstBühne Königsbrunn eV. Tauchen Sie ein, lassen Sie sich entführen und erleben Sie einen Abend der Faszinationen!



Wir freuen uns auf Ihren Besuch



Tickets:

www.dinnershow-koenigsbrunn.de