Die Zeitbörsen-Kuchenbäcker von Königsbrunn

Mittwochs-Café im Generationenpark.In diesen 5 Jahren haben sich die ca. 50 Kuchenbäckerinnen einen so guten Ruf „erbacken“, dass nicht nur das Mehrgenerationenhaus, sondern auch das Fritz-Felsensteinhaus, die Arbeiterwohlfahrt und noch einige mehr ständig Kuchen auf Talente-Basis bestellen.So kam es, dass in dieser Zeit ca. 1.500 Kuchen und Torten hergestellt wurden.Die fleißigen Mitglieder der Zeitbörse wurden deshalb am 25.05.2018 von Herrn Friedrich (MGH) und Herrn Müller (Vorstand der Zeitbörse Königbrunn e.V.) mit einem Essen und mit vielen Dankesworten geehrt. Die Hauptakteure, Frau Inge Krolo und Frau Ilse Schäffer erhielten Blumen für ihren unermüdlichen Einsatz überreicht.