Die neue Klassik Live-Kinosaison im Cineplex Königsbrunn startete mit ausverkauftem Saal und begeisterten Zuschauern!

Die neue Klassik Live-Kinosaison 2017/18 im Cineplex Königsbrunn startete am 20.September mit der Zauberflöte. Die Live-Übertragung aus dem Royal Opera House inkl. kleinem Opern-Kulinarium und Sektempfang wurde durch die große Nachfrage sogar in 2 Sälen übertragen und hinterließ begeisterte Zuschauer.

Die erfolgreiche Klassikreihe startet in die neue Live-Kinosaison. Gezeigt werden unterschiedliche Werke der Klassik. Ob Oper oder Ballett - alle Reihen haben ihre Anhänger. Die Besucher schätzen das festliche Ambiente; mit persönlicher Begrüßung über den roten Teppich, mit einem Sekt den Abend zelebrieren. In der Pause erwartet dann ein umfangreiches Opern-Kulinarium die Gäste. Das La Divina zaubert jedes Mal wieder eine tolle Vielfalt an verschiedensten italienischen Köstlichkeiten.Diese Saison erwartet die Zuschauer wieder tolle Highlights wie das Weihnachtsabenteuer "Der Nussknacker", das Opernerlebnis "Tosca" oder auch Shakespeares Tragödie "MacBeth".Erleben Sie Klassik mal anders. Oder verschenken Sie einen unvergesslichen Abend.Mehr Informationen finden Sie unter: