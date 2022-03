„Die Chance ein Buch zu loben“

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Endlich gibt es wieder die Königsbrunner Kultveranstaltung, auf die alle Bücherfreunde nun zwei Jahre warten mussten. Die Mischung aus Literatur, Unterhaltung und Musik bietet einen ganz besonderen Abend.



Die Buchloberinnen und Buchlober, alles bekannte Königsbrunner Persönlichkeiten, haben 8 Minuten Zeit, um ihr ganz spezielles Lieblingsbuch dem Publikum zu präsentieren. Musikalisch begleitet »Triaphon« mit Sängerin Alexandrina Simeon, Joachim Holzhauser am Vibraphon und Andreas Bauer am Bass durch den Abend.



Lassen Sie sich überraschen, wer der außergewöhnliche Künstler ist, der charmant und listenreich durch diesen vergnüglichen Abend führt und das Publikum zum Staunen bringen wird.



Mehr zu Ihrem persönlichen Buchfavoriten können Sie im Anschluss bei einem kleinen Umtrunk und Gesprächen erfahren.



Eintritt 5 € | Weitere Informationen und Anmeldung in der Stadtbücherei