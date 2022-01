Der gute Mensch von Auschwitz

Lesung mit Hans Schütz

Hans Schütz stolpert beim Durchblättern eines Nachrichtenmagazins über ein Foto, das in ihm eine ganz persönliche Betroffenheit auslöst. Denn der Autor selbst war als junger Student in den 1970er Jahren mehrfach bei Dr. Hans Münch in dessen griechischem Ferienhaus zu Gast, da er mit einem seiner Söhne befreundet war. Von der Vergangenheit Münchs als KZ-Arzt in Auschwitz wusste er damals allerdings nichts.Bis heute beschäftigt Hans Schütz der Zwiespalt zwischen den sehr positiven Erinnerungen an Dr. Münch und den Ferienaufenthalten bei ihm im griechischen Fischerdörfchen Afissos, und der Tatsache, dass es sich bei ihm um einen der menschenverachtenden Täter im Konzentrationslager Auschwitz handelte. So entstand dieses im doppelten Wortsinn aufschlussreiche und aufregende Buchprojekt, eine literarisch-dokumentarische Auseinandersetzung über NS-Verbrechen, Schuld, Sühne und die Aufarbeitungsdebatte der Nachkriegszeit.Mit musikalischerUmrahmung vonStephan Holstein.Weitere Informationen in der Stadtbücherei.Eintritt: 5,00 €Wichtige Informationen zum Veranstaltungsbesuch:- Aufgrund der eingeschränkten Kapazität ist eine vorherige Anmeldung bzw. Ticketbuchung im Kulturbüro, Tel. 08231/606-260 oder in der Stadtbücherei, Tel. 08231/606-255 erforderlich.- Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf der Webseite des für Königsbrunn zuständigen Landratsamt Augsburg (www.landkreis-augsburg.de) über die aktuell geltenden Corona-Regeln und Nachweispflichten. Alle Veranstaltungen je nach Entwicklung der Corona-Pandemie unter Vorbehalt – aktuelle Informationen unter www.koenigsbrunn.de.