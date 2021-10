Der Gewinn für das Siegertreppchen beim Schulradeln 2019 „kommt an“!

Fahrradsicherheitscheck für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe am Gymnasium Königsbrunn



Beim Schulradeln 2019 stand das Gymnasium Königsbrunn als Schule mit den meisten geradelten Gesamtkilometern auf dem Siegertreppchen. Die Gewinner des Wettbewerbs von 2019 hatten einen Fahrradsicherheitscheck gewonnen und wollten nun ihren Gewinn mit vielen teilen.



Mit fast zwei Jahren Verspätung konnte so am Freitag, 8. Oktober 2021, der Gewinn vom Schulradeln 2019 eingelöst werden. Einen Vormittag lang wurden Fahrräder von Schülerinnen und Schülern kostenlos auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft und, wenn möglich, sogar vor Ort repariert. Die beiden Mitarbeiter von der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e. V. (AGFK) haben ca. 90 Räder von interessierten Kindern aus der Unterstufe getestet. Dabei zeigten sich die „Fahrrad Checker“ sehr zufrieden mit dem Zustand der Räder, die für den Schulweg genutzt werden, und führten kleinere Reparaturen sofort durch. Es wurden Bremsen nachgestellt, Katzenaugen eingebaut, Reifen mit Luft befüllt. Ella freute sich: „Endlich kann ich meinen Seitenständer wieder benutzen! Ein paar Tropfen Öl haben Wunder bewirkt.“



Oberstudienrätin Alexandra Lickfett, Lehrerin für Englisch, Geographie und Spanisch, begleitet seit vielen Jahren den „Wettbewerb Schulradeln“ am Gymnasium Königsbrunn. Die passionierte Radlerin hatte, zusammen mit Studienrat Jonas Tomek, Lehrer für Mathematik und Sport, in einem Kraftakt die Aktion zum Einlösen des Gewinns auf den Weg gebracht, so dass für alle Schülerinnen und Schüler, die sich beworben hatten, der Fahrradcheck ermöglicht werden konnte.



Seit diesem Schuljahr können Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe erstmals das Wahlunterrichtsfach Mountainbike belegen, das Studienrat Tomek zusammen mit einer weiteren Lehrkraft für Sport anbietet.