Das „kleine JA“ kommt zum „großen JA“

Taufe von vier Kindern im Altern von 7 bis 9 in Evangelischer Gemeinschaft

Amelie, Emil, Joel und Lene sind zwischen 7 und 9 Jahre alt. Sie ließen sich jetzt in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn (EVG) durch Untertauchen taufen. Sie hatten schon länger den Wunsch gehegt, ihre Entscheidung für den christlichen Glauben und ein Leben mit Jesus durch die Taufe zu bekunden.Nach Gesprächen mit den Kindern, kam Tobias Pampa, Kinderpastor der EVG, diesem Wunsch gerne nach und erklärte: „In der Taufe sehen wir Gottes ‚großes JA‘ zu uns Menschen. Gott hat bereits alles für uns getan und wir dürfen sein Angebot, ein Kind Gottes zu werden, einfach im Glauben annehmen. So kommt das ‚kleine JA zum großen JA‘.“Fast 200 Gäste besuchten den Taufgottesdienst, in dem fröhliche, kindgerechte Bewegungslieder gesungen wurden. Es war heuer schon der dritte Taufgottesdienst der EVG, die auch Interessierten aller Altersklassen Taufkurse anbietet. Mehr Informationen im Gemeindebüro unter Tel.: 08231/918516 oder buero@evg-koenigsbrunn.de