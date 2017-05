Das Ferienprogramm 2017 ist bald da!

Das Kulturbüro-Team freut sich, dass auch in diesem Jahr wieder viele Ehrenamtliche, Vereine und Gewerbe Kurse anbieten und so ein vielfältiges Programm entstanden ist. Fast täglich wird etwas angeboten und bei großer Nachfrage werden auch Zusatztermine statt finden.Auch die Online-Anmeldung ist ab dem 19.6.17 freigeschalten.Anmelden können Sie sich vor der Verlosung biszum 9.7.2017. Für welche Kurse Sie eine Zusage bekommen haben und wo Sie auf der Warteliste stehen erfahren Sie per E-Mail oder mit Ihrem Login ab dem 10.7.2017 nach der Verlosung! Anschließend können Sie sich jederzeit für freie Plätze sofort anmelden!Der Gesamtbetrag wird am 2.10.2017 abgebucht!