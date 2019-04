Bücherfrühling - Lesung mit Theresa Hannig "Die Optimierer"

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Zum Abschluss des Königsbrunner Bücherfrühlings gibt es noch einen Höhepunkt. “Theresa Hannig kommt, in Kooperation mit der VHS, in die Stadtbücherei. Mit ihrem Debütroman „Die Optimierer“ gewann sie den Stefan-Lübbe-Preis 2016 und den Seraph 2018 für das Beste Debüt.

Im Jahr 2052 hat sich die Bundesrepublik Europa vom Rest der Welt abgeschottet. Hochentwickelte Roboter sorgen für Wohlstand und Sicherheit in der sogenannten Optimalwohlökonomie. Hier werden alle Bürger von der Agentur für Lebensberatung rund um die Uhr überwacht, um für jeden Einzelnen den perfekten Platz in der Gesellschaft zu finden. Samson Freitag ist Lebensberater im Staatsdienst und ein glühender Verfechter des Systems. Doch als er kurz vor seiner Beförderung beschuldigt wird, eine falsche Beratung erteilt zu haben, gerät er in einen Abwärtsstrudel, dem er nicht mehr entkommen kann. Das System legt alles daran, ihn zu optimieren ... ob er will oder nicht.

Dass die VHS hierbei als Initiator tätig war freut Ursula Off-Melcher, die Leiterin des Kulturbüros, besonders.

Nähere Informationen und Karten zu 5 € im Vorverkauf erhalten Sie in der Stadtbücherei, Schwabenstr. 43, im Kulturbüro oder unter www.reservix.de.